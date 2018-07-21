В Ялте на пляже взорвали 240-килограммовую старую мину

На одном из пляжей оккупированной Ялты утром 21 июля в 10 метрах от берега взорвали 240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Взрыв был небольшой, большинство ялтинцев ничего не услышали. С 4:00 утра 21 июля подходы до Приморского пляжа были оцеплены в радиусе 500 метров со всех сторон.
19 июля Приморский пляж был закрыт для посещения до 23 июля. Сегодня с 6:00 водолазы-саперы в аквалангах заложили заряды на мину, которая лежала на глубине восьми метров. Затем протянули к заряду детонационный шнур. Подрыв заряда провели с берега около 7:00.
Старую мину отдыхающие обнаружили 18 июля.
Ранее в Днепре возле железнодорожного вокзала местный житель в куче мусора обнаружил противотанковую мину.