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Главная » Страна » Видео, фото Под Черкассами обнаружили грузовики со львовским мусором

Видео, фото Под Черкассами обнаружили грузовики со львовским мусором

<span class="label red">Видео, фото</span> Под Черкассами обнаружили грузовики со львовским мусором
Фото: ch.npu.gov.ua

Водитель одного из двух автомобилей уже выгрузил бытовые отходы на земельный участок

21.07.18 5
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В Жашкове (Черкасская область) появились две фуры со львовским мусором.

Об этом 21 июля сообщает пресс-центр полиции.

Полиция обнаружила два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами. Водитель одного из автомобилей уже выгрузил бытовые отходы на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен.



Один из водителей пояснил, что бытовые отходы он привез из другой области. Подтверждением этому стали товарно-транспортные накладные. Полицейские изъяли оба автомобиля с полуприцепами.

По данному факту Жашковским отделением полиции открыто уголовное производство по статье 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Как стало известно сайту "ІнфоМІСТ" из своих источников, мусор был привезен из Львова.

Отметим, 15 июня в селе Степ, что в Черниговской области, правоохранители задержали водителя грузовика, который незаконно сбросил 12 тонн мусора.

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