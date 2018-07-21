На Закарпатье дюжина вьетнамцев пыталась тайно пробраться в Словакию

Украинские пограничники Чопского отряда вместе со словацкими коллегами задержали на Закарпатье 12 нелегалов, которые назвались гражданами Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Пограничный наряд отдела "Гута" заметил признаки нахождения людей вблизи госграницы – дорожка следов указывала на то, что недавно здесь прошла группа лиц.
Украинские пограничники начали поисковые действия и сообщили представителям пограничной полиции Словакии. Вскоре совместный наряд задержал четверых азиатов, которые направлялись в сторону Словакии и попытались пересечь границу. Еще восьмерых нелегалов словацкие правоохранители остановили неподалеку первой группы иностранцев.
У задержанных не было никаких документов, а сами они представились гражданами Вьетнама.
Напомним, биометрический контроль на границе с Украиной за шесть месяцев 2018 года уже прошли более 350 тысяч иностранцев.