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Патриарх Филарет: Украинская церковь точно получит автокефалию в этом году

Патриарх Филарет: Украинская церковь точно получит автокефалию в этом году
Патриарх Филарет

По словам главы УПЦ КП, предоставление Томоса затягивается из-за длительности процедуры

21.07.18 127
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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет не сомневается, что украинская церковь получит автокефалию в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью Левому берегу.

По его словам, решение Константинопольского патриарха по Томосу немного затягивается из-за самой процедуры.

"Согласно процедуре, по результатам объезда делегация должна подготовить соответствующий отчет, который будет рассматриваться на заседании Синода. И уже по факту будет приниматься решение. Согласно информации, которая сейчас есть у нас, Томос будет предоставлен уже в этом году. Когда именно - за месяц или осенью - конкретики нет, но точно в этом году", - отметил Филарет.

Также Филарет считает, что после создания единой поместной церкви ее предстоятелем выберут именно его.

"Я не вижу таких архиереев - со стороны Московского патриархата или Автокефальной церкви - которые могли бы взять на себя этот крест. Вот поэтому и говорю о себе - это объективно и справедливо", - подчеркнул он.

Напомним,  19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет. 

При этом создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).

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