Больше всего оружия в 2017 году Украина продала США

Соединенные Штаты закупили 15 тыс. автоматов и почти 800 гранатометов

Соединенные Штаты в 2017 году стали крупнейшими импортерами украинского стрелкового оружия. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы экспортного контроля Украины.

В прошлом году Украина экспортировала в США 15040 автоматов и пистолетов-пулеметов. Вторым крупнейшим импортером стал Узбекистан, который закупил 2000 единиц стрелкового оружия.

Кроме того, США лидируют и в закупках украинского легкого вооружения. В 2017 году Украина продала Соединенным штатам 790 противотанковых ружей и гранатометов.

Согласно статистике продаж за границу боевых танков - единственным покупателем такого вооружения стал Таиланд, который закупил 16 БМ "Оплот".

Напомним, Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн долларов для усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году.