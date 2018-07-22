Осужденным на 180 лет в Греции украинцам могут уменьшить срок

Двум украинским морякам, осужденным в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, могут уменьшить срок заключения.

Об этом заявил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

По информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию на решение суда, который приговорил двух украинцев - Сергея Шваюка и Петра Литвинчука - на 180 лет.

Кирилич подчеркнул, что верхней границей санкции за такое правонарушение является 25 лет.

"Цифры, выше, чем 25 - морально-пропагандистские или превентивные", - считает Кирилич.

По его словам, анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние 3 года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта.

"Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до 5-и, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания (т.н. "филакисы") и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", - отметил представитель МИД.

Напомним, спустя полтора года из Греции отпустили шестерых украинских моряков.