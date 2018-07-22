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Главная » Страна » Четыре года назад от российских оккупантов были освобождены Лисичанск, Северодонецк и Рубежное
Ситуация на Донбассе

Четыре года назад от российских оккупантов были освобождены Лисичанск, Северодонецк и Рубежное

Четыре года назад от российских оккупантов были освобождены Лисичанск, Северодонецк и Рубежное
Фото: Пресс-служба Минобороны

Украинцев с праздником поздравил Президент

22.07.18 303
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Сегодня три украинских города в Луганской области - Северодонецк, Лисичанск и Рубежное – отмечают четвертую годовщину освобождения от российских оккупантов. 

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником.

"В эти дни четыре года тому назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников", - написал глава государства на своей странице в Facebook. 

"Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей", - добавил президент.

Напомним, операция по освобождению длилась несколько дней. 21 июля бойцы ВСУ, Нацгвардии и добровольческих батальонов освободили от террористических группировок город Рубежное, 22 июля зачистили Северодонецк, а 24 июля украинский флаг поднялся над Лисичанском.

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