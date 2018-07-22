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Главная » Страна » Ситуация с поставками хлора в Украине стабилизировалась, - Укрводоканалэкология

Ситуация с поставками хлора в Украине стабилизировалась, - Укрводоканалэкология

Ситуация с поставками хлора в Украине стабилизировалась, - Укрводоканалэкология
Фото с сайта dpchas.com.ua

Днепразот возобновляет работу хлорной группы цехов

22.07.18 10
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В Украине стабилизировалась ситуация с поставками жидкого хлора. В регионах больше нет угрозы дефицита питьевой воды, как для потребителей, так и для производителей напитков. 

Об этом сообщает Ассоциация Укрводоканалэкология

На предприятии "Днепразот", которое является производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, необходимых для очистки воды, стабилизировалась ситуация. 

Днепразот возобновляет работу хлорной группы цехов. 

"На сегодняшний день все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения", - говорится в сообщении Ассоциации. 

Госпродпотребслужба вместе со специалистами водоканалов осуществит проверку проб воды и будет дополнительно контролировать ее качество. 

Напомним, 15 июня на предприятии "Днепразот" сообщили, что прекращают свою работу в связи с убыточностью. По словам главы правления предприятия Сергея Сидорова, завод вынужден остановить работу из-за подорожания природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия. 

Днепроазот является производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды. 

6 июля Киевводоканал заявил об угрозе срыва поставок питьевой воды в Украине. Впоследствии Киевводоканал сообщил, что водоканалы Украины пока рассматривают различные способы обеззараживания воды, в качестве альтернативы хлору. 

После этого Европейская бизнес ассоциация сообщила, что производители напитков могут закрыть деятельность из-за дефицита хлора. А Общественное радио сообщило, что речь идет о Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo. Позже, правда, в Carlsberg сообщили, что не закрывают завод в Украине из-за дефицита хлора, но ждут от правительства помощи. Coca-Cola и PepsiCo также опровергли информацию о закрытии производства в Украине, поскольку нашли альтернативу хлору Днепразот. 

Днепразот, в свою очередь, заявил, что готов возобновить производство при повышении цен на свою продукцию. 

18 июля Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале расследования по факту злоупотребления монопольным положением компанией "Днепразот". 

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц Днепразота, причастных к возникновению дефицита жидкого хлора. 

В тот же день Днепразот возобновил работу хлорных цехов.

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