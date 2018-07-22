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Ситуация в Крыму

Украина введет санкции против российских СМИ в Крыму

Украина введет санкции против российских СМИ в Крыму
Фото из открытых источников

В Нацсовете по телевидению и радиовещанию обещают: по заслугам получат все

22.07.18 119
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Украина разрабатывает санкции против юридических и физических лиц, причастных к распределению эфира в оккупированном Крыму

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в комментарии "Крым.Реалии". 

"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам", – заявил Костинский. 

По его информации, проект разрабатывается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики. 

Напомним, с октября текущего года украинские СМИ, вещающие на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести программы с долей украиноязычного контента 75%.

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