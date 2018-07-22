Румыны отгораживаются от украинцев

Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией.
Об этом заявил министр государственных финансов страны Еуджен Теодорович, передает Европейская правда со ссылкой на Radio Rumania.
Таможенные пункты будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами.
Таким образом, качество досмотра грузов, въезжающих в страну, должно значительно повыситься.
Как отмечает румынский министр, мера направлена на сокращение контрабанды и минимизацию ущерба государственному бюджету.
Сканеры румыны намерены закупить в Китае, США и Швейцарии.
Напомним, Фокус писал о том, пресечет ли власть серые схемы ввоза товаров в Украину.