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Главная » Страна » Румыны отгораживаются от украинцев

Румыны отгораживаются от украинцев

Румыны отгораживаются от украинцев
Граница Украины и Румынии / Фото: business-tv.com.ua

Искать украинский "контрабас" на границе станут придирчивее

22.07.18 207
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Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией. 

Об этом заявил министр государственных финансов страны Еуджен Теодорович, передает Европейская правда со ссылкой на Radio Rumania.

Таможенные пункты будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами. 

Таким образом, качество досмотра грузов, въезжающих в страну, должно значительно повыситься. 

Как отмечает румынский министр, мера направлена на сокращение контрабанды и минимизацию ущерба государственному бюджету. 

Сканеры румыны намерены закупить в Китае, США и Швейцарии. 

Напомним, Фокус писал о том, пресечет ли власть серые схемы ввоза товаров в Украину.

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