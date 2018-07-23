На Донбассе боевики провели 15 обстрелов, один украинский военный пострадал

За вчерашние сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
"Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. … В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутового, Водяного и Широкино.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой", - отмечают в штабе.
По данным разведки двое оккупантов получили ранения.
Напомним, четыре года назад от российских оккупантов были освобождены Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.