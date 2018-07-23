В Украине 286 тысяч человек живут в современном рабстве, - исследование

Среди стран Европы и Центральной Азии наша страна на 7 месте

В Украине 286 тысяч человек живут в современном рабстве. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные мирового антирейтинга современного рабства Global Slavery Index, составленного австралийской правозащитной организацией Walk Free Foundation.

Доля тех, кто живет в условиях современного рабства в Украине составляет 6,4 на 1000 человек.

Среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на 7 месте, Туркменистан - на первом (показатель 11,2 на 1000 человек), Россия - на 11-м (5,5/1000). Замыкают рейтинг Финляндия, Дания, Швеция и Люксембург с показателями 1,7 - 1,5 соответственно.

Источник: globalslaveryindex.org

Рейтинг содержит информацию о количестве людей в современном рабстве в разных странах, анализ действий правительств и формы рабства - в частности, принудительный труд, принуждение к браку, долговая кабала и принудительная сексуальная эксплуатация.

"В странах Европы и Центральной Азии около 3,6 млн человек - мужчин, женщин и детей - живут в современном рабстве. Самое распространенное рабство - принудительный труд (3,6 на 1000 человек), принудительный брак - 0,4 на 1000; 36% жертв принудительного труда находились в долговой кабале, 14% - случаи принудительной сексуальной эксплуатации", - отмечается в документе.

При этом Туркменистан, Беларусь и Македония признаны странами с высоким распространением современного рабства, а Россия, Турция и Украина имеют самый высокий абсолютный показатель в 39% жертв в регионе Европы и Центральной Азии.

В 2013 году в рейтинге мирового рабства Global Slavery Index Украина занимала 86 место из 162. Количество людей, находившихся в рабстве на территории Украины, составляло от 110 до 120 тысяч. Среди ближайших соседей Украины по рейтингу мирового рабства находились Молдова (6 место), Россия (49), Чехия (54), Венгрия (55), Болгария (56), Хорватия (60), Польша (62), Словакия ( 63).

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