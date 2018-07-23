Сегодня начнется суд над политзаключенным Павлом Грибом

В Ростове-на-Дону 23 июля в 11.00 состоится первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба.

Об этом сообщал его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

"23 июля 2018 года в 11.00 в "Северо-Кавказском окружном военном суде" г. Ростов-на-Дону состоится первое судебное заседание по сути дела Павла Гриба", - написал Игорь Гриб.

Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще до прибытия парня в Гомель.

Российская прокуратура обвиняет Гриба в подготовке теракта в Сочи.