Hyperloop нет в планах УЗ,- Кравцов

Кравцов считает, что Hyperloop с таким же успехом может стать частью Нафтогаза

В проекте финплана ПАО "Укрзализныця" на 2019 год и в среднесрочной стратегии компании на следующие пять лет проекта Hyperloop нет, рассказал и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кравцова, пока не ясно, будет ли Hyperloop отдельно от УЗ или в ее составе.

"Что касается возможности Hyperloop стать частью УЗ. С таким же успехом он может стать частью "Нафтогаза", который транспортирует природный газ по трубам. Ведь Hyperloop - это, по сути, транспортировка груза по трубам", - отметил он.

В феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о появлении Hyperloop в Украине.

Напомним, Омелян попробует сделать Hyperloop в Украине уже через два года.