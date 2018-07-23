Канада отправит в Украину снайперские винтовки

Канадская компания по производству оружия ждет подписания правительством разрешения на экспорт современных снайперских винтовок в Украину, заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

Об этом сообщает Укринформ.

"Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия, что существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании российской агрессии", - пояснил он.

Безан отметил, что эти поставки будут носить коммерческий характер. Он не уточнил, кто выступит продавцом, а кто - покупателем. По его мнению, глава МИД Канады Христя Фриланд должна "автоматически" подписать экспортное разрешение, поскольку законодательных преград на поставки в Украину оружия не существует.

"Если разрешение на экспорт будет подписано, то поставки начнутся как только оружие будет изготовлено", - сказал депутат.

По его словам, возможность выхода на рынок Украины изучают несколько канадских компаний, занимающихся изготовлением спецоборудования.

"Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных", - резюмировал он.

Напомним, в Украине запустили серийное производство боеприпасов для гранатометов по стандартам НАТО.