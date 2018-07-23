Переход на евроколею обойдется Украине в 8-10 млн грн

Для трансформации 1 км железной дороги с украинского стандарта на евроколею, необходимо примерно 8-10 миллионов гривен, а на строительство - около 150 миллионов гривен.

Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов РБК-Украина.

Технической группой УЗ уже отрабатывался вопрос стоимости строительства высокоскоростной евроколеи по треугольнику Киев-Винница-Одесса-Львов, где Винница была бы центром отправления поездов.

"Конкретно по этому проекту нами было подсчитано, что стоимость инфраструктурных работ, обустройства станций и депо, а также закупки подвижного состава составят порядка 18 миллиардов долларов. Если этот проект будет реализован, то он мог бы стать неким "планом Маршалла" для Украины", - отметил Кравцов.

Напомним, Hyperloop нет в планах УЗ.