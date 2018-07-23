Народного депутата Александра Онищенко вызвали на допрос в НАБУ. Повестка размещена на сайте агентства.
В документе указано, что встреча с детективами НАБУ назначена на 26 июля.
По тому же делу на допрос вызвали еще одну фигурантку – Елену Павленко.
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Напомним, детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд грн, вследствие чего ОАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.
Как сообщалось ранее, суд разрешил экстрадицию Онищенко из Испании.