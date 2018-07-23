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Главная » Страна » Павел Гриб отказался признавать вину в содействии терроризму
Освобождение заложников Кремля

Павел Гриб отказался признавать вину в содействии терроризму

Павел Гриб отказался признавать вину в содействии терроризму
Фото: facebook/Andrei Sabinin

Украинец полностью не согласен с предъявленным обвинением

23.07.18 43
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Гражданин Украины Павел Гриб, который обвиняется в содействии терроризму, не признал вину в ростовском военном суде.

Об этом сообщает ТАСС.

Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гриба.

"Я полностью не согласен с предъявленным обвинением", - сказал Гриб, отметив, что во время следствия были допущены критические ошибки.

Отметим, по версии предварительного следствия, с 27 марта 2017 года по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, используя интернет, Гриб, якобы, убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого Гриб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ.

Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

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