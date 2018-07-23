В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины

Действия России и так считают атакой на суверенное государство

В Кабинете министров считают смешными попытки России ввести санкции против Украины. Об этом заявила Вице-премьер-министр по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РБК-Украина.

По ее словам Климпуш-Цинцадзе, после незаконно захвата украинских территорий, информационных и кибератак, запрета транзита украинской продукции через РФ, создания торговых препятствий - Россия и так все это время создает так называемые санкции.

"Хотите, назовем это тем, чем это является - атакой на суверенное государство. Поэтому, еще одна санкция, санкцией меньше, санкцией больше. Какие санкции против страны, которая стала жертвой ее агрессии? Россия просто смешно выглядит", - считает Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось ранее, Минфин России разрабатывает "ответные" санкции против Украины, в рамках которых будет рассмотрена возможность ограничения импорта украинских товаров.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини поддерживает снятие санкций с РФ. Кроме того, итальянский чиновник заявил, что Крым был присоединен к России законно, а Революция Достоинства была "фальшивкой".

Из-за заявления Сальвини МИД Украины вызвал "на ковер" посла Италии.