Маршрутка, попавшая в ДТП на Житомирщине, была неисправна

Расследование установило, что маршрутное такси, которое попало в ДТП в Житомирской области и повлекшее смерть 10 пассажиров, было неисправным.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Житомирской области.

Так, сказано, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который нарушил ПДД, не обеспечив техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

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Также прокуратура отметила, что владельцу маршрутки сообщено о подозрении.

"В субботу, 21 июля 2018 года, по согласованию с прокуратурой Житомирской области владельцу автобуса, водителем которого вызвано столкновение, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, задержан владелец маршрутки, которая попала в ДТП в Житомирской области.