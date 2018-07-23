Онищенко не получал повестку на допрос, - адвокат

Адвокат Александра Онищенко Олег Ищенко заявил, что его подзащитному не вручали повестку на допрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова адвоката.

Ищенко заявляет, что его подопечного вызывали для другого процессуального действия, но он планирует прийти.

"Его не вызвали для допроса. Вызвали для определенного процессуального действия. Во-вторых, НАБУ известно, что Онищенко не находится в пределах Украины. Повестки ему должны вручаться через консульское учреждение. Мы пойдем, конечно. Однако Онищенко не вручали повестку. Не знаю, откуда эти сведения взялись", - сказал адвокат.

Напомним, ранее на сайте НАБУ появилась повестка "подозреваемому Александру Онищенко" про вызов в НАБУ 26 июля.

Напомним, детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд грн, вследствие чего ОАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.