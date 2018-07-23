Президент Ирана призвал США "не кусать льва за хвост"

Президент Ирана Хасан Роухани обратился к США во время беседы с иранскими дипломатами. "Америка должна знать, что перемирие с Ираном - это мать всех перемирий, а война - мать всех войн", - заявил Роухани. Он отметил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана, и потребовал "не кусать льва за хвост, ведь это приведет только к сожалениям".

Об этом сообщает BBC.

Дональд Трамп ответил меньше чем через сутки. В ночь на 23 июля он опубликовал в Твиттере запись, обращенную к Роухани - и целиком написанную заглавными буквами.

"НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОПАСАЙТЕСЬ!" - написал президент США в свой Твиттер.

Роухани пока не ответил на заявление Трампа.

Напомним, спецслужба Трампа проверила подаренный Путиным мяч.