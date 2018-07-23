Центр Киева перекроют на три дня

В течение трех дней на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта из-за празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на информацию КГГА.

Завтра, 24 июля, с 12:00 до 13:00 нельзя будет проехать по ул. Десятинной, Михайловской площади, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля с 11:00 до 16:30 будет закрыто движение на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской пл.), на Владимирском спуске, Парковой дороге, ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской пл.).

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничения будут на бул. Шевченко (около Владимирского собора), ул. Владимирской (от дома №56 до Софийской пл.), на Владимирском проезде.

Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия.

Как сообщалось ранее, в день празднования Крещения Руси Киев будут охранять 4500 правоохранителей. Для торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода верующих УПЦ 27 июля определено время с 11:00 до 16:30.