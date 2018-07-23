В Кривом Роге сотрудники полиции во время обыска в одном из гаражей обнаружили оружие и наркотики.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Правоохранители изъяли автомат Калашникова, 59 патронов к нему, четыре гранаты Ф-1 и запалы к ним, 14 таблеток СЭТ-Вук, которые содержат в своем составе псевдоэфедрин и пакет с марихуаной весом 500 гр.

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По данному факту открыто уголовное дело о незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263 УК Украины). Продолжаются следственные действия.

Напомним, полиция раскрыла 100 тысяч преступлений за полгода.