Украинцу Грибу суд продлил арест на три месяца

Ростовский суд продлил арест украинца Павла Гриба до 22 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также сообщается, что коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решила вернуть дело прокурорам на доработку.

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Судья объяснил, что прокурор указал в обвинительном заключении старую редакцию 205.1, которая предусматривает до 8 лет заключения. По новой редакции этой статьи Грибу грозит до 10 лет тюрьмы, что и стало основанием для возвращения.

Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Напомним, гражданин Украины Павел Гриб, который обвиняется в содействии терроризму, не признал вину в ростовском военном суде.