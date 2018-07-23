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Главная » Страна » Владельца маршрутки, попавшей в ДТП на Житомирщине, отправили под домашний арест

Владельца маршрутки, попавшей в ДТП на Житомирщине, отправили под домашний арест

Владельца маршрутки, попавшей в ДТП на Житомирщине, отправили под домашний арест
Фото: zhitomir-online.com

Подсудимый не признал вину

23.07.18 62
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Королевский районный суд Житомира сегодня, 23 июля 2018 года, отправил под домашний арест владельца маршрутки, которая попала в масштабную аварию в с. Глыбочица, Петра Луцика.

Об этом сообщает Житомир-online.

"Петру Луцику - владельцу маршрутки, которая попала в масштабную аварию в с. Глыбочица, житомирский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках судебного заседания сторона обвинения сообщила, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза, в свою очередь, Луцик это опровергал и не признал свою вину.

Сообщается, что Луцику инкриминируют ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Напомним, следователи утверждают, что маршрутка, попавшая в ДТП на Житомирщине, была неисправна. 

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