Владельца маршрутки, попавшей в ДТП на Житомирщине, отправили под домашний арест

Королевский районный суд Житомира сегодня, 23 июля 2018 года, отправил под домашний арест владельца маршрутки, которая попала в масштабную аварию в с. Глыбочица, Петра Луцика.
Об этом сообщает Житомир-online.
"Петру Луцику - владельцу маршрутки, которая попала в масштабную аварию в с. Глыбочица, житомирский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках судебного заседания сторона обвинения сообщила, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза, в свою очередь, Луцик это опровергал и не признал свою вину.
Сообщается, что Луцику инкриминируют ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).
Напомним, следователи утверждают, что маршрутка, попавшая в ДТП на Житомирщине, была неисправна.