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Старый Бескидский тоннель начали консервировать

Старый Бескидский тоннель начали консервировать
Фото с сайта narodna-pravda.ua

Он эксплуатировался более 100 лет

23.07.18 80
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На станции Бескид Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок Львовской железной дороги начались работы по консервации старого Бескидского однопутного тоннеля.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

По информации начальника дирекции по строительству Бескидского тоннеля Николая Дидуха, в старом туннеле сначала демонтируют контактную сеть и сигнальное оборудование, после чего - пути.

Демонтаж пути будет выполнять Ужгородская путевая машинная станция.

Тоннель эксплуатировался более 100 лет.

Новый тоннель протяженностью 1822 м будет иметь два пути. Он проходит через гору на высоте 781-807 м над уровнем моря. Слой породы над ним достигает 182 м. 

Он пропускает до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час.

Старый однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.

Напомним, в Украине запустили тоннель в Европу.

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