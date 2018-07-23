Старый Бескидский тоннель начали консервировать

Он эксплуатировался более 100 лет

На станции Бескид Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок Львовской железной дороги начались работы по консервации старого Бескидского однопутного тоннеля.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

По информации начальника дирекции по строительству Бескидского тоннеля Николая Дидуха, в старом туннеле сначала демонтируют контактную сеть и сигнальное оборудование, после чего - пути.

Демонтаж пути будет выполнять Ужгородская путевая машинная станция.

Тоннель эксплуатировался более 100 лет.

Новый тоннель протяженностью 1822 м будет иметь два пути. Он проходит через гору на высоте 781-807 м над уровнем моря. Слой породы над ним достигает 182 м.

Он пропускает до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час.

Старый однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.

Напомним, в Украине запустили тоннель в Европу.