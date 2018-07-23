Министерство иностранных дел Великобритании заявило о глубокой обеспокоенности состоянием здоровья украинских политзаключенных, содержащихся в России, Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают.
Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
Британское ведомство также призвало РФ немедленно освободить пленников.
"Великобритания глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку. Обоих российские власти заключило за их позицию по незаконной аннексии Крыма", - сказано в сообщении.
Кроме того, посольство опубликовало видео, в котором указано, что Российская Федерация пока удерживает более 70 украинских политзаключенных.