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Главная » Страна » Николаев вынужден закупать жидкий хлор в долг

Николаев вынужден закупать жидкий хлор в долг

Николаев вынужден закупать жидкий хлор в долг
Фото с сайта dpchas.com.ua

В городе ситуацию стабилизировали, но в "ручном режиме"

23.07.18 22
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В Николаеводоканале заявляют, что ситуация с наличием в городе жидкого хлора стабилизирована, но предприятие закупает вещество в долг.

Об этом заявил глава Николаевводоканала Борис Дуденко, передает пресс-служба Николаевского горсовета.

"Ситуация стабилизирована, и, к сожалению, в ручном режиме. В настоящее время мы берем хлор в долг, запаса вещества на предприятии - до 28 июля. На 30 июля у нас объявлены торги, то есть договор должен быть заключен до 10 августа. Однако прорабатывается вопрос о проведении переговорной процедуры, которая ускорит заключение договора", – отметил Дуденко.

Напомним, 15 июня на предприятии Днепразот сообщили, что прекращают свою работу в связи с убыточностью. По словам главы правления предприятия Сергея Сидорова, завод вынужден остановить работу из-за подорожания природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия. 

Днепроазот является производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды. 

6 июля Киевводоканал заявил об угрозе срыва поставок питьевой воды в Украине. Впоследствии Киевводоканал сообщил, что водоканалы Украины пока рассматривают различные способы обеззараживания воды, в качестве альтернативы хлору. 

После этого Европейская бизнес ассоциация сообщила, что производители напитков могут закрыть деятельность из-за дефицита хлора. А Общественное радио сообщило, что речь идет о Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo. Позже, правда, в Carlsberg сообщили, что не закрывают завод в Украине из-за дефицита хлора, но ждут от правительства помощи. Coca-Cola и PepsiCo также опровергли информацию о закрытии производства в Украине, поскольку нашли альтернативу хлору Днепразот. 

Днепразот, в свою очередь, заявил, что готов возобновить производство при повышении цен на свою продукцию. 

18 июля Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале расследования по факту злоупотребления монопольным положением компанией Днепразот. 

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц Днепразота, причастных к возникновению дефицита жидкого хлора. 

В тот же день Днепразот возобновил работу хлорных цехов.

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