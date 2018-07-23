Украинская авиакомпания SkyUp отменяет рейсы в Египет

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp отменила несколько рейсов из Львова в Египет.



Об этом в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-служба аэропорта Львов в Facebook.



Так, в среду, 25 июля, будут отменены рейсы №KUP5414 и №KUP5413 Хугарда - Львов и Львов - Хугарда.



В четверг, 26 июля, отменяются рейсы №KUP5314 и №KUP5313 Шарм-эль-Шейх - Львов и Львов - Шарм-эль-Шейх.

В субботу, 28 июля, отменены рейсы №KUP5414 Хугарда - Львов и №KUP5413 Львов - Хугарда.



В воскресенье, 29 июля, отменяются рейсы №KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов и №KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх.



Все рейсы должны были выполняться лайнером Airbus A330-200. Причины отмены не уточняются.

Отметим, ранее авиаперевозчик Ryanair отменил все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы 25 и 26 июля.