В РФ будут отслеживать негативные посты россиян в соцсетях, – СМИ

Российские власти планируют использовать программу "Инцидент менеджмент", разработанной компанией "Медиалогия" и предназначенной для отслеживания жалоб россиян в пяти соцсетях.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.



В компании поставку программы в регионы подтвердили. В РФ запуск системы мониторинга объясняют необходимостью "отслеживания реакции региональных властей" на недовольство и "информационные поводы" в Facebook, Twitter, Instagram, "В контакте" и "Одноклассники".

Пробное использование программы уже начато в двух российских регионах. К 2019 году ее действие должно распространиться на всю Россию.



Отмечается, что речь идет о "браузерной системе", при этом "на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах". Мониторинг идет по ключевым словам. Его результаты получает региональный администратор. При этом посты по одной теме в разных соцсетях объединяются в один блок, за которым закрепляется название "инцидент".



По всем отработанным и необработанным "инцидентам" ведется статистика. В режиме реального времени ее могут наблюдать сотрудники администраций, а также администрации Владимира Путина.



Источник, близкий к Кремлю, назвал "акцент на соцсети" инициативой первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Отметим, ранее в России Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.