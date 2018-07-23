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Главная » Страна » В РФ будут отслеживать негативные посты россиян в соцсетях, – СМИ

В РФ будут отслеживать негативные посты россиян в соцсетях, – СМИ

В РФ будут отслеживать негативные посты россиян в соцсетях, – СМИ
Фото: Getty Images

Пробное использование программы уже начато в двух российских регионах

23.07.18 205
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Российские власти планируют использовать программу "Инцидент менеджмент", разработанной компанией "Медиалогия" и предназначенной для отслеживания жалоб россиян в пяти соцсетях.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

В компании поставку программы в регионы подтвердили. В РФ запуск системы мониторинга объясняют необходимостью "отслеживания реакции региональных властей" на недовольство и "информационные поводы" в Facebook, Twitter, Instagram, "В контакте" и "Одноклассники".

Пробное использование программы уже начато в двух российских регионах. К 2019 году ее действие должно распространиться на всю Россию.

Отмечается, что речь идет о "браузерной системе", при этом "на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах". Мониторинг идет по ключевым словам. Его результаты получает региональный администратор. При этом посты по одной теме в разных соцсетях объединяются в один блок, за которым закрепляется название "инцидент".

По всем отработанным и необработанным "инцидентам" ведется статистика. В режиме реального времени ее могут наблюдать сотрудники администраций, а также администрации  Владимира Путина.

Источник, близкий к Кремлю, назвал "акцент на соцсети" инициативой первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Отметим, ранее в России Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.

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