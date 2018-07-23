За сутки в Украине выявлено 87 нарушителей в сфере пассажирских перевозок

За сутки в Украине полицейские выявили более 80 нарушителей в сфере пассажирских перевозок.



Об этом сказал заместитель начальника Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что сейчас проводятся превентивные мероприятия под условным названием "Перевозчик".



Отмечается, что на территории Украины начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок. В их состав вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Укртрансбезопасности.

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"В течение суток обеспечена работа 33-х таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", - сказал он.



По словам Фацевича, среди нарушений у перевозчиков - управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические проблемы и не прошли обязательный спецконтроль, нарушение правил и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и другие нарушения.



В полиции напомнили, что с начала года в ДТП погибли 1237 человек, 12,8 тысячи человек травмированы.

Отметим, в мае, еще до серии страшных ДТП к Киеве, сообщалось, что патрульная полиция за 10 дней обнаружила более 7 тыс. нарушений в пассажирских перевозках.



