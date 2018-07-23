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Главная » Страна » Девять украинских военных поедут на марафон морпехов в США

Девять украинских военных поедут на марафон морпехов в США

Девять украинских военных поедут на марафон морпехов в США
Фото: 112 Украина

В марафоне примут участие военнослужащие, получившие ранения в зоне АТО и прошедшие отбор

23.07.18 40
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Девять украинских военнослужащих прошли отбор и вошли в состав Национальной команды ветеранов АТО, которая примет участие в 43-м Марафоне морской пехоты США в конце октября в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"В этом году нашу страну будут представлять 9 раненых ветеранов с разными жизненными историями и собственным путем реабилитации. Они сделали усилие над собой и начали тренироваться после травм и участия в боевых действиях. Дата и место проведения - конец октября в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

В отборе в Национальную команду ветеранов АТО приняли участие около 70 претендентов из числа участников антитеррористической операции, которые получили ранения, увечья, контузии или заболевания.

Каждый участник команды должен пройти полный курс лечения и реабилитации и быть физически готовым преодолевать дистанцию в 10 и 42 километра в США вместе с ранеными участниками боевых действий из других стран.

Напоминаем, что в ходе прошлогодних Игр непокорённых (Invictus games), которые прошли в Канаде, украинские военнослужащие и ветераны заняли второе место в общем медальном зачете.

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