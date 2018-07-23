Оккупанты из гранатометов обстреляли Лебединское

За сегодняшний день оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.



Об этом говорится в сообщении на странице ООС в Facebook.



"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям ООС в районе населенного пункта Лебединский (Донецкая область). Потерь среди защитников Украины нет.



"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

За вчерашние сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один военнослужащий получил ранения.