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Главная » Страна » Военные Беларуси проведут инспекцию в Украине

Военные Беларуси проведут инспекцию в Украине

Военные Беларуси проведут инспекцию в Украине
Фото: Политринг

Военные инспекторы из соседней страны проверят одну из воинских частей ВСУ в течение 24 - 27 июля

23.07.18 347
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Инспекционная группа военных Беларуси проведет проверку на территории Украины и посетит одну из воинских частей Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны соседней республики.

"С 24 по 27 июля в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа проведет инспекцию указанного района на территории Украины и посетит одну из воинских частей", - говорится в сообщении Минобороны республики Беларусь.

Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

"В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, по личному составу, основным системам вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - отметили в министерстве.

Как ранее сообщалось, Украина проинспектировала военные объекты РФ в Ростовской области.

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