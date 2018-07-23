Военные Беларуси проведут инспекцию в Украине

Военные инспекторы из соседней страны проверят одну из воинских частей ВСУ в течение 24 - 27 июля

Инспекционная группа военных Беларуси проведет проверку на территории Украины и посетит одну из воинских частей Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны соседней республики.

"С 24 по 27 июля в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа проведет инспекцию указанного района на территории Украины и посетит одну из воинских частей", - говорится в сообщении Минобороны республики Беларусь.

Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

"В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, по личному составу, основным системам вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - отметили в министерстве.

Как ранее сообщалось, Украина проинспектировала военные объекты РФ в Ростовской области.