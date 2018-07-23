Посол Италии отчитался в украинском МИДе из-за скандальных слов вице-премьера

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия уверяет в последовательности позиции его страны относительно признания территориальной целостности и суверенитета Украины.



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.



Отмечается, что в МИД был приглашен посол Италии для разъяснений в связи со скандальными высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини относительно Украину.

"Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и "Большой семерки", - заявил Ла Чечилия во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.



При этом, со стороны МИД Украины было отмечено, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции Евросоюза по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.



Как сообщалось, 20 июля вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post назвал аннексию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине "псевдореволюцией". Также он выступил за отмену санкций против РФ.