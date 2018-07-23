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Главная » Страна » Сенцов находится "в предсмертном состоянии", - сестра
Освобождение заложников Кремля

Сенцов находится "в предсмертном состоянии", - сестра

Сенцов находится "в предсмертном состоянии", - сестра
Олег Сенцов/top.rbc.ru

Кузина назвала долго длящуюся голодовку брата чудом

23.07.18 629
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Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает в сибирской колонии с 14 мая, находится на грани жизни и смерти.

Об этом заявила британскому изданию Independent его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Она утверждает, что ее брат находится в "предсмертном состоянии".

"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго", - цитирует издание Каплан.

По ее словам, Сенцов "в виде компромисса" согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

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