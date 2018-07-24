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Ситуация на Донбассе

Боевики обстреляли позиции украинских войск 21 раз, ранены двое военнослужащих

Боевики обстреляли позиции украинских войск 21 раз, ранены двое военнослужащих
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Стреляют из тяжелого вооружения

24.07.18 26
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Боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутового, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вблизи Крымского и Лебединского они обстреляли позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета.

Вчера в результате боевых действий врага двое украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному огню из ПТРК и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины нет.

По данным разведки 4 оккупанта получили ранения.

Напомним, вчера боевики обстреляли позиции украинских войск 15 раз.

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