В Киевской области изъяли алкогольный фальсификат на 10 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области обнаружили и изъяли алкогольный фальсификат на сумму более 10 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киевской области.
Отмечается, что в июле в рамках проведения спецоперации "Акциз – 2018" правоохранители провели следственные действия на территории Сквирского района Киевской области.
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По результатам принятых мер выявлено и изъято подакцизные товары (спиртосодержащую продукцию) в количестве 41 тонны ориентировочной стоимостью более 10 млн гривен, а также оборудование и инструменты для массовой фасовки фальсифицированной спиртосодержащей продукции (конвейеры, блоки управления зерноочистительных машин, автопогрузчик, компрессор, машина для упаковки, весы и другое).
Всего из незаконного обращения изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 13 млн гривен и переданы на ответственное хранение.
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