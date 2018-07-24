Полицейские за сутки зафиксировали 631 случай потенциального убийства

Национальная полиция Украины 24 июля сообщает, что за минувшие сутки был зафиксирован 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в Facеboook.

В полиции призвали украинцев беречь друг друга и назвали пьяных за рулем потенциальными убийцами.

"Мы не можем не поделиться этой страшной цифрой. 631 потенциальный убийца за один день. Друзья, берегите друг друга", - говорится в сообщении.

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Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах".

Согласно законопроекту, за нарушения ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием любых других одурманивающих веществ будет предусматриваться ст. 286-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи - от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет.

Напомним, во Львове задержан таксист, у которого алкоголь в крови в 16 раз превышал норму.