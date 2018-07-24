В Киеве 6 человек госпитализированы в тяжелом состоянии из-за отравления грибами

В Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами госпитализированы 6 человек, рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, отравление произошло на прошлых выходных.
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Так, одного человека уже переведены в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых - достаточно тяжелое.
"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящими острыми отравлениями несъедобными грибами", - сообщила Гинзбург и посоветовала при первых симптомах отравления после употребления грибов обращаться к врачу.
Напомним, у пострадавших от отравления во львовском кафе нашли сальмонеллез.