Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта, отказалась проходить полиграф.

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в эфире "112 Украина".

По ее словам, в Киевском институте судебных экспертиз, где Надежда должна была проходить полиграф, ее адвокатам не разрешили присутствовать во время теста. Вера Савченко также добавила, что сегодня на полиграфе должны были быть поставлены вопросы стороны защиты.

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"Снова не допустили адвокатов, ссылаться, что не позволяет следователь. Адвокаты связались со следователем - следователь абсолютно не против. Это учреждение руководствуется чьим-то приказам выше...Надежда взглянула на вопросы, они те же, искривленные с оттенком вины. Отказалась от этого. И нам понятно, что в этих стенах нет никакого закона и беспристрастности", - заявила Вера Савченко.

Напомним, Савченко назначили государственного адвоката.