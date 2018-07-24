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Главная » Страна » Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе
Дело парламентских террористов

Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе

Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе
Надежда Савченко / Фото: LIGA.net

Ей не понравились вопросы

24.07.18 304
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Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта, отказалась проходить полиграф.

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в эфире "112 Украина".

По ее словам, в Киевском институте судебных экспертиз, где Надежда должна была проходить полиграф, ее адвокатам не разрешили присутствовать во время теста. Вера Савченко также добавила, что сегодня на полиграфе должны были быть поставлены вопросы стороны защиты.

"Снова не допустили адвокатов, ссылаться, что не позволяет следователь. Адвокаты связались со следователем - следователь абсолютно не против. Это учреждение руководствуется чьим-то приказам выше...Надежда взглянула на вопросы, они те же, искривленные с оттенком вины. Отказалась от этого. И нам понятно, что в этих стенах нет никакого закона и беспристрастности", - заявила Вера Савченко.

Напомним, Савченко назначили государственного адвоката.

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