Крещение Руси – 2018: Московский и Киевский патриархаты заявили по сто тысяч участников крестных ходов

В "крестном ходе" в Киеве, который пройдет в пятницу и субботу, 27-28 июля, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"В заявках указано участие до 100 тысяч человек. На пятницу – заявка от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тысяч человек. На субботу – Киевский патриархат, тоже до 100 тысяч", - заявил Крищенко.

По его словам, обеспечивать правопорядок будут около 5 тыс. правоохранителей.

При этом начальник столичного главка обратил внимание на то, что пока это только предварительные расчеты. Правопорядок будут обеспечивать около 5 тыс. правоохранителей.

Напоминаем, что в прошлом году к охране правопорядка в Киеве во время "крестного хода" привлекли 4 тысячи силовиков.