Авиация ВСУ готова ответить на угрозу с моря – Минобороны

Итоги проверки авиации ООС на Приморском направлении говорят о ее готовности к адекватному ответу в случае угрозы с моря

В Министерстве обороны Украины заявили о готовности авиации операции Объединенных сил (ООС) дать адекватный ответ на угрозу с моря. Об этом говорится на сайте ведомства, опубликованном во вторник, 24 июля.

"В Объединенных силах знают угрожающие направления, на которые спланированы определенные силы и средства", - говорится в сообщении.

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Как подчеркнули в ведомстве, время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели в ходе очередной проверки авиации ООС показали готовность адекватного ответа на угрозу с моря.

Как сообщалось ранее, инспекционная группа военных Беларуси проведет проверку на территории Украины и посетит одну из воинских частей Вооруженных сил.