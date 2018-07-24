Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля

Министр обороны Украины Степан Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины (Одесса) Евгения Короля из-за выявленных злоупотреблений и обратился в военную прокуратуру Украины о начале уголовного производства. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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"(...) я расцениваю это как измену армии и военнослужащих. Я принял решение лишить его звания полковника и всех званий офицерского состава... Я передал все документы военному прокурору лично с просьбой начать уголовное производство по факту неудовлетворительного отношения к своим служебным обязанностям и по факту убытков, нанесенных складу", - сказал Полторак на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось ранее, Министр обороны Степан Полторак отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба ВМС Романа Гладкого в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.