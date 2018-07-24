Житель Николаева Денис Сисин обнародовал в Сети фотографии неизвестного происхождения облака, которое было замечено в небе над городом. По форме оно похоже на так называемый "ядерный гриб", пишет автор в Facebook.
Это явление возникает после ядерного или термоядерного взрыва, и также называется радиоактивным облаком.
Фото: facebook/Денис Сисин
Свое название "ядерного гриба" явление получило из-за сходства с формой плодового тела грибов.
Автор снимков добавил, что облако выглядит очень красиво.
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Некоторые пользователи даже предположили, что снимки были сделаны на ядерном полигоне.