Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В Украине готовятся к наплыву нелегалов из России

В Украине готовятся к наплыву нелегалов из России

В Украине готовятся к наплыву нелегалов из России
Фото: Massimo Sestini—Polaris / Time

За последние две недели уже задержаны 17 групп нелегальных мигрантов

24.07.18 74
000

В России после ЧМ-2018 по футболу остались тысячи "болельщиков" из стран миграционного риска, которые в ближайшее время могут приехать в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

В ведомстве ожидают в ближайшее время переправку больших групп нелегалов в Украину из РФ, потому что эти иностранцы прибыли с целью нелегального попадания через Украину в Евросоюз.

"В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в нашу страну продлится транзит нелегалов к ее западным границам", - сообщил замначальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игорь Малахов.

Он добавил, что только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев.

Ранее сообщалось, что около 150 граждан Нигерии, которые во время ЧМ-2018 приехали в Россию в поисках  заработка, но остались без жилья и денег, в пятницу, 20 июля, вылетели на родину.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Закарпатье дюжина вьетнамцев пыталась тайно пробраться в СловакиюОбманутые во время ЧМ-2018 нигерийцы вернулись на родинуВ Париже в честь победы Франции на ЧМ переименовали станции метро
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13787
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11995
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9207
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16557
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12168
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20079
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10515
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22893
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8221
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6485
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 11094 / 14084
  2. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2777 / 3100
  3. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 2612 / 2702
  4. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 2342 / 2431
  5. После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров 2251 / 2414
  6. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 2105 / 2198
  7. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 2089 / 2380
  8. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 1931 / 2269
  9. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 1759 / 1809
  10. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 1726 / 4742
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 10 / 13787
  2. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 9 / 592
  3. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 9 / 1129
  4. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 8 / 2702
  5. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 14084
  6. Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России 7 / 969
  7. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 7 / 1809
  8. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5 / 6485
  9. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 4 / 2269
  10. Без эстрады и шансона. Как создать идеальный музыкальный фестиваль 3 / 1709
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.