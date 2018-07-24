В Украине готовятся к наплыву нелегалов из России

В России после ЧМ-2018 по футболу остались тысячи "болельщиков" из стран миграционного риска, которые в ближайшее время могут приехать в Украину.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.



В ведомстве ожидают в ближайшее время переправку больших групп нелегалов в Украину из РФ, потому что эти иностранцы прибыли с целью нелегального попадания через Украину в Евросоюз.

"В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в нашу страну продлится транзит нелегалов к ее западным границам", - сообщил замначальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игорь Малахов.



Он добавил, что только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев.

Ранее сообщалось, что около 150 граждан Нигерии, которые во время ЧМ-2018 приехали в Россию в поисках заработка, но остались без жилья и денег, в пятницу, 20 июля, вылетели на родину.