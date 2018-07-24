Пентагону порекомендовали продолжить помогать Украине

Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019 финансовом году военную помощь Украине.
Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года.
Отмечается, что проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса.
"Профинансировать президентский запрос, включая выделение $250 миллионов на летальные оборонительные вооружения", - говорится в документе.
Кроме того, Конгресс США в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны США сотрудничать с Минобороны РФ.
Отметим, базовый бюджет Пентагона в 2019 году составит 617 млрд долларов.