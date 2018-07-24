Восемь украинцев в Греции попросили о помощи из-за пожаров

Восемь граждан Украины обратились к украинскому консулу с просьбой помочь им переехать из греческого города Кинета в Афины из-за лесных пожаров.



Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".



"Консул установил контакт с восемью гражданами Украины (4 взрослых, 4 детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля", - заявил Кирилич.

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По словам украинского консула, им помогают найти новое место жительства в Афинах.



Стоит отметить, что по состоянию на 15:40 среди погибших или пострадавших в результате пожаров не было украинцев.



От украинцев также не было обращений о розыске людей, которые могли бы находиться в зоне стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины готов предоставить всю необходимую помощь Греции для борьбы с масштабными пожарами вблизи Афин.