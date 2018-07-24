В Черкассах автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком.
Об этом сообщает местное издание "Про Все".
Фото: provce.ck.ua
Предварительно считается, виновником ДТП стал водитель BMW, который протаранил другое авто - Fiat.
Фото: provce.ck.ua
В результате этого Fiat отбросило и он сбил мать с ребенком. Водитель иномарки с места происшествия скрылся.
Напомним, 29 июня известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.