Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото В Черкассах водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе

Фото В Черкассах водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе

<span class="label red">Фото</span> В Черкассах водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе
Фото: provce.ck.ua

Виновник ДТП с места происшествия скрылся

24.07.18 284
000

В Черкассах автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком.

Об этом сообщает местное издание "Про Все".

Фото: provce.ck.ua

Предварительно считается, виновником ДТП стал водитель BMW, который протаранил другое авто - Fiat.

Фото: provce.ck.ua

В результате этого Fiat отбросило и он сбил мать с ребенком. Водитель иномарки с места происшествия скрылся.

Напомним, 29 июня известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Столкновение поезда с локомотивом в Запорожской области: пострадали 26 человекПолицейские за сутки зафиксировали 631 случай потенциального убийстваДва человека погибли в ДТП в Одесской области
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13872
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12025
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9244
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16593
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12176
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20157
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10544
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22927
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8242
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6542
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 11145 / 14143
  2. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2795 / 3134
  3. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 2641 / 2746
  4. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 2430 / 2543
  5. После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров 2313 / 2494
  6. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 2283 / 2481
  7. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 2092 / 2386
  8. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 2048 / 2620
  9. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 1811 / 1923
  10. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 1736 / 4760
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 11 / 13872
  2. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 9 / 1396
  3. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 9 / 596
  4. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 8 / 2746
  5. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 7 / 1923
  6. Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России 7 / 985
  7. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 14143
  8. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6 / 6542
  9. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 5 / 1553
  10. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 4 / 2620
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.